Μπαπέ σε άλλο.... επίπεδο: 13 από τα 15 τελευταία γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει μετατραπεί σε απόλυτο σημείο αναφοράς για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Στα 15 τελευταία γκολ της «Βασίλισσας» στη LaLiga, τα 13 φέρουν την υπογραφή του Γάλλου σούπερ σταρ που έφτασε στη Μαδρίτη την περσινή σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μάθει να ζει με μύθους και ο Γάλλος είναι έτοιμος να γράψει τον δικό του.

Η λίστα είναι αποκαλυπτική:

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Χάκομπο Ραμόν

Μπαπέ

Μπέλινγχαμ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Μπαπέ

Βινίσιους Τζούνιορ

Ο Μπαπέ δείχνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη αυτή την στιγμή.

Όταν ένας παίκτης πετυχαίνει σχεδόν όλα τα γκολ μιας ομάδας σε τέτοιο χρονικό διάστημα, δεν μιλάμε απλά για φόρμα, αλλά για κυριαρχία σε διαφορετικό επίπεδο.