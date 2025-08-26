Με Τζούρισιτς στην ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν την ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τον Ρουί Βιτόρια να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για την Τουρκία και τον Σέρβο μεσοεπιθετικό.

Το «Τριφύλλι» αναχωρεί αύριο για την Τουρκία, ενόψει της ρεβάνς των Play-Offs του Europa League με την Σαμσουνσπόρ, με στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ.

Σήμερα η ομάδα πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, με τον Ρουί Βιτόρια να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο ματς με τους Τούρκους.

Εκτός είναι ο Τιν Γεντβάι, που συνέχισε την θεραπεία του.

Υπενθυμίζουμε πως το «παρών» στο Κορωπί έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, που έδειξε έμπρακτα με αυτό τον τρόπο την στήριξή του στην ομάδα.

Αναλυτικά η λίστα:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο την τουρκική Σαμσούνσπορ. Η αποστολή του Τριφυλλιού αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης με προορισμό τη Σαμψούντα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.

Στην αποστολή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ».