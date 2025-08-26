Φιλική νίκη για την ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού

Η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού, επιβλήθηκε με σκορ 4-1 απέναντι στην Κ16 του Αιγάλεω σε φιλική αναμέτρηση που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν στο σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Τζεβελέγκος μοίρασε για τον Τσαμπέλη και εκείνος έκανε το 1-0. Στο 40′ ο Τζεβελέγκος με όμορφη προσπάθεια έκανε το 2-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Τάσου Πάντου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 48′ ο Μερεμετσάκης έπειτα από ασίστ του Μπέτσικα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 51′ ο Ολυμπιακός έκανε τέσσερα τα τέρματα του με τον Αθανασόπουλο να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-0.

Το μόνο που κατάφερε το Αιγάλεω ήταν να μειώσει στο 75′ σε 4-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολλιός, Τσαμπέλης, Βίδαλης, Μούτας, Σαϊτάνης, Τζεβελέγκος, Τριανταφυλλίδης, Τσαβουρόγλου, Φλέγκας, Βασιλόπουλος, ενώ επίσης αγωνίστηκαν οι: Στρωματιάς, Σπυρόπουλος, Σιδηρόπουλος, Ποντικάκης, Βουρεξάκης, Μπέτσικας, Μερεμετσάκης, Κυριακού, Τζόλης, Αθανασόπουλος.