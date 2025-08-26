Φιλική νίκη για την ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν στο σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Τζεβελέγκος μοίρασε για τον Τσαμπέλη και εκείνος έκανε το 1-0. Στο 40′ ο Τζεβελέγκος με όμορφη προσπάθεια έκανε το 2-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Τάσου Πάντου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 48′ ο Μερεμετσάκης έπειτα από ασίστ του Μπέτσικα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 51′ ο Ολυμπιακός έκανε τέσσερα τα τέρματα του με τον Αθανασόπουλο να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-0.
Το μόνο που κατάφερε το Αιγάλεω ήταν να μειώσει στο 75′ σε 4-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Κολλιός, Τσαμπέλης, Βίδαλης, Μούτας, Σαϊτάνης, Τζεβελέγκος, Τριανταφυλλίδης, Τσαβουρόγλου, Φλέγκας, Βασιλόπουλος, ενώ επίσης αγωνίστηκαν οι: Στρωματιάς, Σπυρόπουλος, Σιδηρόπουλος, Ποντικάκης, Βουρεξάκης, Μπέτσικας, Μερεμετσάκης, Κυριακού, Τζόλης, Αθανασόπουλος.