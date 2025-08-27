Ρεάλ Μπέτις και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντά σε συμφωνία για Άντονι

Η Ρεάλ Μπέτις και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τον Άντονι, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν αισιοδοξία πως θα υπάρξει συμφωνία πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τον Άγιαξ με ένα από τα υψηλότερα ποσά στην ιστορία του συλλόγου, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον αναζητείται λύση για το μέλλον του.

Η Γιουνάιτεντ, όπως τονίζεται από τα δημοσιεύματα, θα προτιμούσε μια μόνιμη μετακίνηση αντί για δανεισμό, ώστε να απελευθερώσει μισθολογικό χώρο αλλά και να εξασφαλίσει έσοδα που θα τη βοηθήσουν στις μελλοντικές κινήσεις της.

Από την πλευρά της, η Μπέτις βλέπει στο πρόσωπο του Άντονι έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει άμεσα ποιότητα και δημιουργικότητα στα άκρα της επίθεσης.