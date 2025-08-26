Χαφ από το Καμερούν έφερε ο Παναργειακός

Ο Παναργειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου χαφ από το Καμερούν, Βάρενς Φοκάμ, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την μεσαία γραμμή των Αργιτών.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου πλάγιου επιθετικού Ulrich Varens Fokam.

Ο Fokam γεννήθηκε στην Douala την μεγαλύτερη πόλη του Καμερούν όπου ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Sim’s FC De Bafousam, όπου έμεινε για επτά χρόνια και μετέπειτα τον απέκτησε δανεικό η γαλλική LILLE για να στελεχώσει την U-19. Με την ομάδα της Lille U19 αγωνίστηκε στον πρωτάθλημα National U19 έχοντας 29 συμμετοχές (οι 5 στο Uefa Youth League) με 3 γκολ.

Ulrich σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».