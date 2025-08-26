Παναθηναϊκός: Το νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ακαδημίας (vid)

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού και οι στόχοι του.

Ο Παναθηναϊκός δίνει πλέον τεράστια έμφαση στις Ακαδημίες του, με την παρουσία των Φύσσα και Ελευθεριάδη να αποτελούν το έναυσμα ώστε το «Τριφύλλι» να αναβαθμίσει σε όλα τα επίπεδα τα τμήματα υποδομών του.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, η «πράσινη» ΠΑΕ παρουσίασε το νέο εκπαιδευτικός της πρόγραμμα, με στόχο την συνολική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών του συλλόγου τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό.

Ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης (τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών), ο Σταύρος Αμανατίδης (Personalised Activation & Orientation Supervisor), ο Βασίλης Αλεξίου (Head of Performance) και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Development Phase Coach) εξήγησαν το πλάνο και τους σκοπούς του, δίνοντας στον κόσμο μια ξεκάθαρη εικόνα.

Η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το φετινό καλοκαίρι στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, οι Πράσινοι εγκαινίασαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ποδοσφαιριστές, με στόχο την εξατομικευμένη βελτίωσή τους σε όλα τα επίπεδα.

Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία Personalized Activation & Orientation, έχει ως υπεύθυνο τον Σταύρο Αμανατίδη. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Επικεφαλής Απόδοσης και Φυσικής Κατάστασης, Βασίλης Αλεξίου, καθώς και οι Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Development Phase Coach) και Πρέντραγκ Σομπότοβιτς (Επικεφαλής Ανάλυσης).

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην αναλυτική αξιολόγηση κάθε ποδοσφαιριστή. Οι υπεύθυνοι εντοπίζουν και καταγράφουν τις αδυναμίες του εκάστοτε αθλητή, του τις παρουσιάζουν με σαφήνεια και στη συνέχεια σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα βελτίωσης. Ο βασικός στόχος είναι η συνολική ανάπτυξη των νεαρών παικτών τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου όσο και εκτός αυτών.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική, ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, όταν κάνουν το μεγάλο βήμα προς την πρώτη ομάδα, θα διαθέτουν όλα τα εφόδια και τα απαραίτητα εχέγγυα για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου».