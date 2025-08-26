ΠΑΟΚ: To μυαλό στο μεγάλο ματς με την Ριέκα - To pregame της αναμέτρησης με Λουτσέσκου και Κένι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο με την Ριέκα - Το Pre Game της αναμέτρησης της Τούμπας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Η προετοιμασία για τη μάχη κόντρα στη Ριέκα συνεχίζεται και το μυαλό όλων είναι στραμμένο αποκλειστικά και μόνο στην πρόκριση.

Την Τρίτη (26.08) η ομάδα δούλεψε κατά κύριο λόγω στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ η μέρα έκλεισε με οικογενειακό δίτερμα.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά.

Την Τέταρτη (27.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά.

Στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου . Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Τζόντζο Κένι .

Οι Κροάτες θα προπονηθούν στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ενώ στις 19:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου της Ριέκα.