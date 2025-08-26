MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με τη «βούλα» στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Λούκας Βάσκεθ!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με κάθε επισημότητα, ο 34χρονος δεξιός μπακ άφησε τη Ρεάλ και τη Μαδρίτη μετά από, σχεδόν, 20 χρόνια με προορισμό τη Γερμανία, όπως είχε πράξει ο Ντάνι Καρβαχάλ το 2012.

Ο Λούκας Βάσκεθ ανακοινώθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, υπογράφοντας με «ελεύθερη» μεταγραφή έως το 2027 και αντικαθιστώντας τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Μάλιστα, στην ομάδα του Έρικ Τεν Χααχ θα συναντήσει δυο συμπατριώτες από την Ισπανία, τον αριστερό μπακ, Αλεχάντρο Γκριμάλδο και τον κεντρικό μέσο, Αλέις Γκαρθία.

Με τη «βούλα» στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Λούκας Βάσκεθ!