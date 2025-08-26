Με τη «βούλα» στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Λούκας Βάσκεθ!

Ο Λούκας Βάσκεθ ανακοινώθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, υπογράφοντας με «ελεύθερη» μεταγραφή έως το 2027 και αντικαθιστώντας τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ.
Μάλιστα, στην ομάδα του Έρικ Τεν Χααχ θα συναντήσει δυο συμπατριώτες από την Ισπανία, τον αριστερό μπακ, Αλεχάντρο Γκριμάλδο και τον κεντρικό μέσο, Αλέις Γκαρθία.
