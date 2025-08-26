Οι αιχμές του Ταμπόρδα για άλλοτε προπονητή του στην Μπόκα Τζούνιορς με… άρωμα Ελλάδας

Σε ποιον τεχνικό που διαθέτει ελληνικές σελίδες στο ποδοσφαιρικό βιβλιάριο του, χρεώνει την τελευταία αποχώρησή του από τους «Xeinezes» ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, τον οποίο εσχάτως τα media στην Αργεντινή στέλνουν στον Παναθηναϊκό; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Βιθέντε Ταμπόρδα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 24χρονου «δεκαριού» που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς κι αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε.

«Σκαλίζοντας» την ποδοσφαιρική διαδρομή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού…πέσαμε πάνω σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε τον Φεβρουάριο του ΄25.

Ο Ταμπόρδα αναφέρθηκε στους λόγους της τελευταίας αποχώρησής του από την Μπόκα Τζούνιορς κι επί της ουσίας, κατονόμασε τον άλλοτε προπονητή των «Xeinezes», Ντιέγκο Μαρτίνες ως κύριο υπαίτιο για τις ευκαιρίες που δεν πήρε και κατ΄επέκταση για την αποχώρησή του.

Σημειωτέων πως ο κόουτς - Μαρτίνες έπαιξε δυνατά για τον πάγκο του Ολυμπιακού το το καλοκαίρι του ΄23, ωστόσο οι Πειραιώτες έλαβαν εν τέλει την απόφαση να δώσουν το χρίσμα στον Ισπανό κόουτς, Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Τα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του ο άλλοτε προπονητής του Ταμπόρδα στην Μπόκα Τζούνιορς, θήτευσε για μια τετραετία θήτευσε σε Πιερικό (2007-10), αλλά και Διαγόρα Ρόδου (2010-11) καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές και 4 γκολ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο μιλώντας στην εκπομπή «Planeta Boca Juniors» ο Ταμπόρδα αναφέρθηκε στους τελευταίους μήνες της θητείας του στην Μπόκα.

«Το τελευταίο μέρος μου στην Μπόκα Τζούνιορς ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να προπονούμαι μόνος μου επειδή η κατάσταση επρόκειτο να αλλάξει.

Δεν μπορούσα να σταματήσω να προπονούμαι σκληρά επειδή ο χρόνος στο ποδόσφαιρο περνάει τόσο γρήγορα.

Αν χάσεις έξι μήνες σε αυτό το επάγγελμα, είναι πολύς χρόνος. Πάντα είχα την επιθυμία να παίξω. Ήξερα ότι ήμουν στο ίδιο επίπεδο με τους συμπαίκτες μου και μπορούσα να διεκδικήσω μια θέση με υγιή τρόπο.

Νομίζω ότι το χειρίστηκα αρκετά καλά και αυτό αντικατοπτρίστηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, όπου έπαιξα σχεδόν 15 παιχνίδια για την Πλατένσε.

Ειλικρινά, νόμιζα ότι θα έπαιζα περισσότερο με τον Ντιέγκο (Μαρτίνες). Τον γνώριζα και τις προθέσεις του, καθώς και το είδος του ποδοσφαίρου που του άρεσε. Η προετοιμασία και οι πρώτες μέρες ήταν υποφερτές.

Ένιωθα καλά. Αλλά πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, μου είπε ότι δεν θα με σκεφτόταν.

Μου είπε ότι δεν έβλεπε αυτό που περίμενε στο παιχνίδι μου και ότι προτιμούσε να βάζει τους άλλους πάνω από εμένα. Δέχτηκα αυτά που είπε, αλλά του είπα ότι θα έμενα και θα πάλευα.

Ήξερα ότι αν ξαναπήγαινα δανεικός, θα ήταν δύσκολο να επιστρέψω στην ομάδα, ανεξάρτητα από όλα όσα συνέβησαν μετά και τι συμβαίνει τώρα » .

Τότε αποφάσισα να μείνω: Είχα ήδη φύγει δανεικός, οπότε ήθελα να δείξω ότι ήμουν στο ύψος των προδιαγραφών της Μπόκα Τζούνιορς. Ένιωθα πολύ καλά, αλλά εκείνος ήταν προστατευμένος από αυτά που μου είχε πει. Αυτό συνέβη».