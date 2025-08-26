Για πρώτη φορά στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Τζίμας - Κωστούλας!

Η μεγάλη στιγμή για το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον έφτασε, καθώς οι δύο επιθετικοί θα βρεθούν για πρώτη φορά στην αποστολή στο Carabo Cup απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας ετοιμάζονται για την πρώτη τους συμμετοχή στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabo Cup απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, μετά την εμφάνιση τους με την Κ21 του συλλόγου.

Όπως τόνισε ο ίδιος ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χουρζέλερ, οι δύο Έλληνες επιθετικοί θα βρίσκονται κανονικά στην αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση του Carabo Cup την Τετάρτη (27/8) απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο του θεσμού.

Ο προπονητής των δύο νεαρών στράικερ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής, προκειμένου να προσαρμοστούν ακόμη περισσότερο στις αυξημένες απαιτήσεις.

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή – μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση», ανέφερε ο Φαμπιάν Χουρζέλερ στην συνέντευξη Τύπου πριν το αυριανό ματς.