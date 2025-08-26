Παναθηναϊκός: «Παρών» στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση για Τουρκία ο Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την αναχώρηση για την Τουρκία, για την ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (28/8) την Σαμσουνσπόρ την Τουρκία, με στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ και να εξασφαλίσει μια θέση στην League Phase του Europa League.

Σήμερα λοιπόν οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση πριν την αναχώρηση για την Σαμψούντα, με τον Γιάννη Αλαφούζο να δίνει το «παρών» στο Κορωπί, όπως είχε κάνει και πριν την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ήθελε να δείξει με αυτό τον τρόπο την στήριξή του στους παίκτες και τους προπονητές, με τους οποίους μίλησε και τους απέδειξε ότι βρίσκεται στο πλευρό τους, ενόψει της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης.