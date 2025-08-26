Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, έπρεπε να δείξει κάρτα ο Πολυχρόνης» (vid)

Η ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 1ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League από τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ.

Το πρώτο βίντεο της χρονιάς από τον Στεφάν Λανουά είναι γεγονός! Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ ανέλυσε γιατί σωστά καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ στης ΑΕΚ στο 21ο λεπτό του αγώνα με τον Πανσερραϊκό έπειτα από το μαρκάρισμα του Γκελασβίλι στον Ζίνι. Όμως, επισημαίνει ότι ο Πολυχρόνης ξέχασε να δείξει κάρτα στον Γεωργιανό αμυντικό των «Λιονταριών».

Στη συνέχεια, συμφώνησε για καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μουκουντί στο μαρκάρισμα του Τσαούση στο 48ο λεπτό, όμως σωστά προηγήθηκε το οφσάιντ του Ελίασον. Ο κ. Λανουά ασχολήθηκε, επίσης, με το πέναλτι που κέρδισε η Κηφισιά στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, την αποβολή του Τσιμπόλα για το επικίνδυνο πάτημα στον Πέρεθ και πως το ημιαυτόματο οφσάιντ βοήθησε στο 0-1 του Ατρομήτου επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί τις περιπτώσεις που χρήζουν επιμορφωτικής αποσαφήνισης από τον Στεφάν Λανουά, όπως το κοινοποίησε η ΕΠΟ: