Κυπριακή ενίσχυση στην άμυνα για τον ASTERAS B΄

Ο ASTERA B΄ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φώτη Κοτσώνης, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός οπισθοφύλακας και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην άμυνα των Αρκάδων.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο ποδοσφαιριστής από την Κύπρο, Φώτης Κοτσώνης εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B’ AKTOR. Ο Φώτης γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2003 στην πόλη Λάρνακα της Κύπρου. Αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και προέρχεται από τις Ακαδημίες του Παραλιμνίου, έχοντας 105 συμμετοχές και 5 γκολ με την πρώτη ομάδα.

Καλωσορίζουμε τον Φώτη Κοτσώνη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία».

Οι πρώτες δηλώσεις:

“Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί για εμένα μία πολύ μεγάλη πρόκληση και θα δώσω τα πάντα για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των ανθρώπων που με εμπιστεύτηκαν. Χρειάζεται πολλή δουλειά, δύναμη και θέληση για να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους της ομάδας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και να μπούμε στους αγωνιστικούς χώρους”.