«Η Σότσι είναι η ομάδα που θέλει τον Μήτογλου»

Αποκαλύφθηκε ο ρωσικός σύλλογος που έχει βάλει στη λίστα του τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην Ένωση.

Η Σότσι είναι η ρωσική ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γεράσιμου Μήτογλου, όπως αποκαλύφθηκε σε ΜΜΕ της χώρας σε συνέχεια δημοσιευμάτων που είχαν δει το «φως», πριν από μέρες. Ο σύλλογος της Russian Premier League δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 25χρονο άσο, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα.

Η Σότσι έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα την σεζόν 2025-2026, καθώς μετρά πέντε ήττες και μια ισοπαλία στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ούσα «ουραγός» του.

Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός φορά τα «κιτρινόμαυρα» από τη σεζόν 2021-2022, έχοντας καταγράψει 77 συμμετοχές και σκοράρει 5 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.