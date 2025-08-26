ΠΑΟΚ: Οι «σειρήνες» της Πίζα για τον Βολιάκο και ο… παλιόφιλος Τζιλαρντίνο

Τι συνδέει τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα που παίζει για τον Δικέφαλο του Βορρά με τον τεχνικό της Πίζα; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα έχει πέσει στο τραπέζι του ΠΑΟΚ με επίκεντρο την ενίσχυση του κεντρικού άξονα της αμυντικής γραμμής.

Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ έχουν δείξει και δύο ιταλικά κλαμπ – σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στη γειτονική χώρα – και συγκεκριμένα η Κάλιαρι με την Πίζα.

Σε ό,τι πάντως ειδικότερα έχει να κάνει με την Πίζα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που αξίζει να καταγραφεί.

Στον πάγκο της ομάδας κάθεται ο Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο (φωτ.) που επί των ημερών του στην Τζένοα συνεργάστηκε με τον Βολιάκο και μάλιστα τον καθιέρωσε στην ενδεκάδα των «ροσομπλού».

Ο Βολιάκο μεταπήδησε στην Τζένοα το καλοκαίρι του ΄21 κι αφού στο…καπάκι πήγε δανεικός για ένα χρόνο στην Μπενεβέντο επέστρεψε για να μείνει στην Τζένοα.

Υπό τις οδηγίες του Τζιλαρντίνο στην ομάδα της Γένοβας, έγραψε συνολικά στο κοντέρ 53 παιχνίδια – 2 γκολ – 2 ασίστ.

Κι όπως σημειώνουν τα ιταλικά media τις τελευταίες ημέρες.... «ο Τζιλαρντίνο θα ήταν πολύ χαρούμενος εάν καλωσόριζε στην Πίζα έναν από τους προστατευόμενους παίκτες του όπως είναι ο Αλεσάντρο Βολιάκο».