Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ο Δημακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε να «δέσει» με τριετές συμβόλαιο τον Αντώνη Δημακόπουλο, ενεργό στέλεχος της ομάδας Κ19 του συλλόγου.

Οι «πράσινοι» φρόντισαν να... δέσουν για αρκετά ακόμα χρόνια τον νεαρό αμυντικό των Ακαδημιών τους, ο οποίος ανήκει σοτν σύλλογο από το 2017 και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αντώνη Δημακόπουλο. Ο Δημακόπουλος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους.

Ο νεαρός αμυντικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2008 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον Άρη Βούλας. Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2017 αγωνίστηκε στην ακαδημία του Πανιωνίου. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2017. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Αντώνης Δημακόπουλος ανέφερε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Από μικρή ηλικία ονειρευόμουν να ζήσω αυτή τη στιγμή και σήμερα νιώθω δικαιωμένος για την προσπάθεια και τη δουλειά όλων αυτών των χρόνων. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά και να δώσω το 100%, ώστε να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Σύλλογος.»

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».