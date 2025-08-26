Διαθέτει επιπλέον εισιτήρια διαρκείας ο Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, θα κυκλοφορήσουν επιπλέον εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν από τις ανάγκες της UEFA για το Champions League.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι ύστερα από το sold out των εισιτηρίων διαρκείας που ανακοινώθηκε στις αρχές Μάιου, θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα εισιτήρια διαρκείας, σε διάφορες θύρες, την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, που προέκυψαν από τις ανάγκες της UEFA για το Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η αγορά της κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανά εισιτήριο διαρκείας, όπου μπορείτε να την προμηθευτείτε από το www.olympiacossfp.gr».