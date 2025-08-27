Αμορίμ: «Κάθε παιχνίδι έχει μεγάλες στιγμές από κόρνερ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν άφησε ασχολίαστη την παρατήρηση ενός δημοσιογράφου που στάθηκε ιδιαίτερα στις στατικές φάσεις των αντιπάλων, μετά το παιχνίδι της ομάδας του με τη Φούλαμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπερασπίστηκε τη δουλειά που γίνεται στη δική του πλευρά και τόνισε ότι τα στημένα παίζουν ρόλο σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από την τακτική προσέγγιση.

«Εστιάζετε πολύ στα κόρνερ των αντιπάλων, αλλά κι εμείς είχαμε τις στιγμές μας (με τη Φούλαμ). Σκοράραμε από στημένη φάση, κερδίσαμε πέναλτι, ενώ στο τέλος χάσαμε μεγάλη ευκαιρία δίπλα στο δοκάρι. Πείτε μου ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχει μεγάλη στιγμή από κόρνερ. Αυτό θα συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμορίμ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής θέλησε να υπενθυμίσει ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται και από λεπτομέρειες όπως οι στατικές φάσεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η ομάδα του δεν περιορίζεται σε παθητικό ρόλο απέναντι στους αντιπάλους, αλλά δημιουργεί κι εκείνη ευκαιρίες μέσα από τέτοιες καταστάσεις.