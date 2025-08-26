Εμπειρία με Κιβρακίδη η Νίκη Βόλου

Ο Κυριάκος Κιβρακίδης ανακοινώθηκε επίσημα από τη Νίκη Βόλου, η οποία πρόσθεσε έναν έμπειρο, αλλά και ποιοτικό ποδοσφαιριστή στην άμυνα της.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Κυριάκο Κιβρακίδη. Ο Κυριάκος γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 21 Ιουλίου 1992 και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ. Με πολυετή παρουσία στη Super League και ως «σημαία» του Ατρομήτου Αθηνών, έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική μας γραμμή, φέρνοντας εμπειρία και σταθερότητα. Στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μετρά 188 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 3 γκολ και 8 ασίστ, ενώ έχει καταγράψει και 39 εμφανίσεις στο Κύπελλο Ελλάδος, καθώς και 7 συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (προκριματικά Europa League).

Επιπλέον, έχει μετρήσει 29 συμμετοχές και 4 γκολ στη Β’ Εθνική (Super League 2 και Football League). Πριν τη μακρά και επιτυχημένη του πορεία στον Ατρόμητο, φόρεσε τις φανέλες των Ποντίων Κατερίνης, Αιγινιακού και Ηρακλή, με τον τελευταίο να αποτελεί και τον προηγούμενο σταθμό της καριέρας του. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει θερμά τον Κυριάκο Κιβρακίδη στην ομάδα μας και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας.

Δήλωση Κυριάκου Κιβρακίδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε μια ιστορική ομάδα όπως η Νίκη Βόλου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του και να βρεθεί εκεί που του αξίζει. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο της ομάδας και να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές».

Ο Κυριάκος επέλεξε να φορά τη φανέλα με τον αριθμό 19».