Προκριματικά EURO 2027 U21: Η αποστολή της εθνικής Ελπίδων για τη Μάλτα

Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Νίκος-Νέστορας Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Γιώργος Καρακασίδης.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος-Μάριος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Μάριος Σινανάϊ, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Βαγγέλης Νικολάου, Αργύρης Λιατσικούρας, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Δημήτρης Χατσίδης, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιάννης Μπόκος.