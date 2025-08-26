Έρχεται η Πόρτο για Ιωαννίδη!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, αναμένεται άμεσα επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό από την Πόρτο για τον Φώτη Ιωαννίδη!

Μπορεί το σίριαλ με την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ να περιλαμβάνει δεκάδες επεισόδια και να περνά πλέον και σε δεύτερο κύκλο, όμως δεν είναι βέβαιο πως θα έχει «happy end» μολονότι τα «λιοντάρια της Λισαβόνας» διατείνονται πως τα έχουν βρει σε όλα με τον 25χρονο φορ.



Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA από την Πορτογαλία, η Πόρτο είναι εκείνη που θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτηση του φορ του Παναθηναϊκού. Οι «Δράκοι» μάλιστα μέσω μάνατζερ έχουν ενημερώσει το «Τριφύλλι» πως σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του δίχως να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες για το ακριβές ποσό που σκοπεύουν να δαπανήσουν, αλλά και μέχρι που μπορούν να φτάσουν!



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός κοστολογεί τον Ιωαννίδη με 30 εκατ. ευρώ και δύσκολα θα τον παραχωρήσει με ένα ποσό που δεν αγγίξει τα 25 εκατ. ευρώ.



Η πορτογαλική ομάδα είναι ενήμερη για τις αξιώσεις των «Πρασίνων» και αναμένονται εξελίξεις.