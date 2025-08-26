Κλείνει στον Πανσερραϊκό ο Νουνέλι (vid)

Ο Τσε Νουνέλι είναι έτοιμος να γίνει παίκτης του Πανσερραϊκού και να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Μία ακόμα μεταγραφή βρίσκεται στα «σκαριά» για τη Σερραϊκή ομάδα, αφού ο Τσε Νουνέλι βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Πανσερραϊκό.

Ο 26χρονος Ολλανδός εξτρέμ με καταγωγή από το Σουρινάμ μπορεί να παίξει κυρίως στη δεξιά πλευρά, ενώ την περσινή χρονιά αγωνιζόταν στη Χέρενφεϊν, με την οποία είχε 20 γκολ και 12 ασίστ σε 149 εμφανίσεις στην Eredivisie.

Προέρχεται από τις ακαδημίες του Άγιαξ, παίρνοντας τρία πρωταθλήματα με την Under 19, ενώ με την Under 21 του «Αίαντα» κατέκτησε τον τίτλο στη δεύτερη κατηγορία.