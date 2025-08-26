Το «βαρύ» 20 του ΠΑΟΚ: Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη - The legacy continues (vid)

Το «παρών» στα γραφεία της Τούμπας έδωσε και ο Αντρέ Βιεϊρίνια προκειμένου να παραδώσει το... βαρύ «20» στον Χρήστο Ζαφείρη: «The legacy continues».

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον... Ζαφείρη Μελά και αποτελεί μεταγραφή - ρεκόρ για τους Θεσσαλονικείς και μία από τις μεγαλύτερες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (25/8), στα γραφεία της Τούμπας, βρέθηκε και ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρέ Βιεϊρίνια για να παραδώσει το... βαρύ «20» στον Χρήστο Ζαφείρη.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ΠΑΟΚ και παίκτης είχαν συζητήσει ακόμη και γι΄αυτό και κατέληξαν πως το νούμερο «20» είναι έτοιμο και διαθέσιμο για τον Χρήστο Ζαφείρη. Μία στιγμή που αποτυπώθηκε σε ένα εκπληκτικό video των δύο, στη διαδικασία παράδοση - παραλαβή, με σχόλιο: «The legacy continues».