Μπορούσια Ντόρτμουντ: Δικό της το… θηρίο!

Έναν χαφ που κάνει την διαφορά σε επίπεδο Bundesliga έκανε δικό της η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο περσινός εξάμηνος δανεισμός του Κάρνεϊ Τσουκουμουέκα από την Τσέλσι, έγινε τελικά μόνιμη αγορά με τους Γερμανούς να… ξηλώνονται κανονικά.
Οι Βεστφαλοί έδωσαν στους Λονδρέζους 20 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα 5 σε μπόνους) και έκαναν δικό τους ως το 2030, τον 21χρονο κεντρικό χαφ, ο οποίος προσδίδει τεράστια δύναμη στην μεσαία γραμμή της ομάδας του Νίκο Κόβατς.
Welcome back in Black and Yellow! ⚫️🟡 pic.twitter.com/3PVRCf4LRj— Borussia Dortmund (@BVB) August 26, 2025