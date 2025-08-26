Μπορούσια Ντόρτμουντ: Δικό της το… θηρίο!

Οι Βεστφαλοί ολοκλήρωσαν την απόκτηση του Κάρνεϊ Τσουκουμουέκα από την Τσέλσι έναντι 20+5 εκατομμυρίων ευρώ.

Έναν χαφ που κάνει την διαφορά σε επίπεδο Bundesliga έκανε δικό της η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο περσινός εξάμηνος δανεισμός του Κάρνεϊ Τσουκουμουέκα από την Τσέλσι, έγινε τελικά μόνιμη αγορά με τους Γερμανούς να… ξηλώνονται κανονικά.

Οι Βεστφαλοί έδωσαν στους Λονδρέζους 20 εκατομμύρια ευρώ (συν άλλα 5 σε μπόνους) και έκαναν δικό τους ως το 2030, τον 21χρονο κεντρικό χαφ, ο οποίος προσδίδει τεράστια δύναμη στην μεσαία γραμμή της ομάδας του Νίκο Κόβατς.