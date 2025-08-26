Το απόγευμα της Πέμπτης μαθαίνει αντιπάλους ο Ολυμπιακός

Το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) στο Μόντε Κάρλο του Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Champions League 2025-26 και ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα... κουνήσουν ξανά σεντόνι μετά από αρκετά χρόνια στην επιστροφή τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ σίγουρα θα τεθεί αντιμέτωπος και με «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τους φίλους της ομάδας να ανυπομονούν για τις μεγάλες αναμετρήσεις που θα λάβουν χώρα φέτος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».