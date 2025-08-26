Σουηδός ρεπόρτερ στο SDNA: «Τεχνίτης και ευέλικτος ο Μανέ – Δεν αποκλείεται η άμεση ένταξη στον Ολυμπιακό»

O Μάρκους Λιεντμπέργκιους καταθέτει το προσωπικό του report για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό της Μιάλμπι και την προοπτική της άμεσης εγκατάστασής του στο Ρέντη.

Το δρομολόγιο Σουηδία – Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Αμπντουλί Μανέ.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Κι όλα αυτά με τον…αστερίσκο – εάν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά - της άμεσης επιστροφής στην ομάδα του (Μιάλμπι) και της ένταξής του στο ρόστερ των νταμπλούχων Ελλάδας τον προσεχή Δεκέμβριο κι έπειτα απ΄το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων με το σουηδικό κλαμπ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Σουηδό ρεπόρτερ, Μάρκους Λιεντμπέργκιους και πήρε το προσωπικό του report για τον Αμπντουλί Μανέ, καθώς και την προοπτική της άμεσης εγκατάστασής του στο Ρέντη.

«Πρόκειται για έναν ευέλικτο παίκτη που μπορεί να παίξει ως επιτελικός μέσος, εξτρέμ και…ψευτοεννιάρι. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι η κίνησή του και η δυνατότητα του να βρίσκει τους κατάλληλους χώρους για να σκοράρει με διάφορους τρόπους.

Διαθέτει δυνατά πόδια, είναι αποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων και στις ασίστ.

Στο περασμένο πρωτάθλημα υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες. Στο πρωτάθλημα που...τρέχει δεν βρίσκεται σε τοπ φόρμα, ωστόσο παραμένει ένας παίκτης με υψηλή τεχνική και δυνατό σωματότυπο.

Θεωρώ πως του ταιριάζει καλύτερα ένας ελεύθερος ρόλος με δημιουργικές πρωτοβουλίες στο τελευταίο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Νομίζω ότι η Μιάλμπι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να τον κρατήσει στο ρόστερ της μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος όπως κάνουν και με τον τερματοφύλακα τους που οδεύει προς την Κόμο.

Ωστόσο επειδή η φόρμα του Μανέ έχει μειωθεί ως ένα βαθμό τις τελευταίες εβδομάδες, δεν αποκλείω στο τέλος να υπάρξει μια συμφωνία για την άμεση ένταξη του στο ρόστερ του Ολυμπιακού».