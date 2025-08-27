Στο κατώφλι της Κρίσταλ Πάλας ο Γέρεμι Πίνο

Η Κρίσταλ Πάλας ετοιμάζεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γέρεμι Πίνο από τη Βιγιαρεάλ, σε μια προσπάθεια να καλύψει το κενό που άφησε η μεταγραφή του Εμπερέτσι Έζε στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Αετοί» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με το ισπανικό κλαμπ.

Ο 22χρονος εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project της Βιγιαρεάλ, με συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τις 67 εκατομμύρια λίρες (περίπου 75 εκατ. ευρώ).

Παρ’ όλα αυτά, η Πάλας αισιοδοξεί πως μπορεί να πετύχει συμφωνία σε χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν, ο Πίνο μέτρησε 4 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ήδη φορέσει 15 φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, σκοράροντας τρεις φορές. Η ταχύτητα, η τεχνική κατάρτιση και η δυνατότητά του να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές της επίθεσης, τον καθιστούν ιδανική λύση για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ.