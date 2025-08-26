Προπονητής Σλάβια: «Σέβομαι την απόφαση του Ζαφείρη - Έχει εξελιχθεί σε ηγέτη»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, για τον Χρήστο Ζαφείρη, αμέσως μετά τη «βόμβα» που πυροδότησε ο ΠΑΟΚ...

Κάθε άλλο παρά εύκολη φάνταζε εξ αρχής η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη. Μόνο στη σκέψη, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες που έμοιαζαν αδύνατο να καμφθούν. Η Σλάβια δεν το συζητούσε, ο πρόεδρος ήταν ευθύς εξ αρχής κάθετος ενώ ο αρχιτέκτονας της τσεχικής ομάδας, δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα χάσει έναν παίκτη βαρόμετρο για το γκρουπ του.

Ο Ζαφείρης όμως είχε κάνει την επιλογή του. Ήθελε ΠΑΟΚ. Και όπως παραδέχθηκε ο Γίντριχ Τρπισόφσκι δεν μπορεί παρά να σεβαστεί την απόφασή του να παίξει στην έδρα του, στο σπίτι του, στην Ελλάδα, με τις δύο πλευρές να βρίσκουν την καλύτερη δυνατή λύση, παραμένοντας δανεικός στην Πράγα μέχρι τις 31/12.

«Σέβομαι την απόφασή του να παίζει στην έδρα του στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο και είναι καλό που τώρα είναι έτοιμος να κάνει το καλύτερο δυνατό εδώ. Όταν είδα τη γλώσσα του σώματός του και την απόδοσή του εναντίον της Παρντούμπιτσε, δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Την περασμένη σεζόν ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία για την κατάκτηση του τίτλου και έχει εξελιχθεί σε ηγέτη που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε δύσκολους αγώνες εντός και εκτός έδρας», ανέφερε ο Γίντριχ Τρπισόφσκι.