Ρίο Νγκουμόχα: Ο 16χρονος που έγραψε ιστορία με τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ βρήκε τον νέο της «χρυσό» πιτσιρικά. Σε ηλικία μόλις 16 ετών και 361 ημερών, ο Ρίο Νγκουμόχα έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία των «Κόκκινων».

Το ρεκόρ ανήκε μέχρι πρότινος στον Μπεν Γούντμπερν, ο οποίος είχε σκοράρει στο League Cup απέναντι στη Λιντς σε ηλικία 17 ετών και 45 ημερών, σχεδόν πριν από εννέα χρόνια.

Ο Νγκουμόχα χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά στο γήπεδο για να γράψει ιστορία. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, εκτέλεσε με ψυχραιμία τον Νικ Πόουπ με ένα ασύλληπτο σουτ στην κίνηση, ξεσηκώνοντας έξαλλες πανηγυρικές σκηνές στο «Άνφιλντ». Ο νεαρός εξτρέμ έτρεξε προς τη γωνία του γηπέδου, πανηγυρίζοντας με γροθιές στον αέρα, προτού τον κατακλύσουν οι συμπαίκτες του.

Η στιγμή ήταν καθοριστική. Οι πρωταθλητές Αγγλίας βρίσκονταν στο χείλος μιας ισοπαλίας που θα έμοιαζε με ήττα, ώσπου ο πιτσιρικάς-θαύμα έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και χάρισε στη Λίβερπουλ μια νίκη-ανάσα.

Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, που οι «Κόκκινοι» έχουν απορρίψει τις φήμες για μεταγραφικό ενδιαφέρον σε εξτρέμ όπως ο Μαλικ Φοφανά της Λιόν και ο Μπράντλεϊ Μπαρκόλα της Παρί Σεν Ζερμέν.