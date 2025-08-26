Σλάβια Πράγας: «12 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη - Θα μείνει άλλους έξι μήνες μαζί μας»

Ο ΠΑΟΚ τίναξε τη μπάνκα στον αέρα, βγάζοντας από τα ταμεία του 12 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, με τη Σλάβια Πράγας να τοποθετείται επίσημα για τη μεταγραφή ρεκόρ του Δικεφάλου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, σκυτάλη πήρε η Σλάβια Πράγας για μία σύντομη τοποθέτηση για την πολύκροτη υπόθεση Ζαφείρη που έφτασε στο τέλος της, με την επίτευξη της συμφωνίας με τους Θεσσαλονικείς.

«Ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Ζαφείρης μετακομίζει στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Θα αγωνιστεί το φθινόπωρο με τη μορφή δανεισμού στη Σλάβια Πράγας, ενώ στην Ελλάδα θα μεταβεί τον Ιανουάριο. Ο Ζαφείρης είχε έρθει στο «Έντεν» τον Ιανουάριο του 2023 από τη νορβηγική Χάουγκεσουντ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, αποχωρεί για το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεταγραφή αυτή αποτελεί απόδειξη ότι ο σύλλογος μπορεί να προσελκύει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύσσει και στη συνέχεια να αποκομίζει κέρδος από την ποιοτική τους εξέλιξη.

Με τη φανέλα των ερυθρολεύκων, ο 22χρονος μέσος αγωνίστηκε σε 105 αγώνες, εκ των οποίων οι 77 στο κορυφαίο εγχώριο πρωτάθλημα. Σημείωσε 13 γκολ και μοίρασε 12 ασίστ, κατέκτησε το πρωτάθλημα και συνέβαλε στην κατάκτηση του Κυπέλλου MOL.

Μάλιστα, φιλοξενούνται και σχετικές δηλώσεις από τον αθλητικό διευθυντή, Γίρι Μπίλεκ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο Ζαφείρης στην παρούσα φάση, υπογραμμίζοντας δε πως το κέρδος από τον ποδοσφαιριστή ξεπερνά τα δέκα εκατ. ευρώ:

«Μας περιμένει μια απαιτητική περίοδος, συνδυασμός του εγχώριου πρωταθλήματος και του Τσάμπιονς Λιγκ. Μέχρι τον χειμώνα χρειαζόμαστε έναν τόσο ποιοτικό παίκτη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε να τον αντικαταστήσουμε επάξια και είμαι χαρούμενος που θα μείνει για άλλους έξι μήνες.

Επιπλέον, είναι μια μεταγραφή από την οποία ο σύλλογος κερδίζει 10 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι δαπανήθηκαν για την απόκτησή του. Χάρη σε όλα αυτά, έχουμε τώρα ποιότητα στο ρόστερ, επιπλέον οικονομικούς πόρους από μια επιτυχημένη μεταγραφή και αρκετό χρόνο για να βρούμε αντικαταστάτη».