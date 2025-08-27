«Πονοκέφαλος» για Αρτέτα: Εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες ο Μπουκάγιο Σάκα

Η Άρσεναλ καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Μπουκάγιο Σάκα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3 με 4 εβδομάδες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το BBC.

Ο Άγγλος εξτρέμ, που αποτελεί τον πιο σταθερό και κομβικό παίκτη της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα τα τελευταία χρόνια, αποχώρησε τραυματίας και οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μεγαλύτερη απουσία. Ωστόσο, τα νεότερα είναι «ενθαρρυντικά», καθώς δεν θα χρειαστεί να μείνει στα πιτς περισσότερο από έναν μήνα.

Αν επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα αποθεραπείας, ο Σάκα θα χάσει κομβικά παιχνίδια της Άρσεναλ απέναντι σε Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Για τους «Κανονιέρηδες» πρόκειται για μια σημαντική απουσία, καθώς ο 22χρονος διεθνής έχει προσφέρει σε γκολ, ασίστ και δημιουργία, αποτελώντας το «κλειδί» της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.