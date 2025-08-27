«Σελίδα που γυρίζει» για τον Νικολά Τζάκσον - Στα πρόθυρα αποχώρησης από την Τσέλσι

Ο Νικολά Τζάκσον φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο από την Τσέλσι, με τον εκπρόσωπό του, Ντιομάνσι Καμαρά, να ανοίγει τα χαρτιά του και να επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις είναι άμεσες.

«30 γκολ σε δύο σεζόν, χωρίς ούτε ένα πέναλτι. Σκαμπανεβάσματα…. αλλά μια σελίδα γυρίζει στους Μπλε. Πάντα ευγνώμονες για το χθες, αλλά ήδη κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία», τόνισε αρχικά ο Καμαρά, δείχνοντας ξεκάθαρα πως ο Σενεγαλέζος φορ βρίσκεται ενώπιον ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Ο μάνατζερ του 23χρονου επιθετικού αποκάλυψε ότι η αγορά είναι ήδη «ανοικτή» και οι πιθανότητες αρκετές:

«Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία: οι επιλογές είναι πολλές, η απόφαση είναι άμεση. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, βλέπουμε τα μηνύματά σας».

Κλείνοντας, ο Καμαρά επιβεβαίωσε πως η μεταγραφή είναι προ των πυλών:

«Η απόφαση θα παρθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Ο Τζάκσον, που εντάχθηκε στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023 από τη Βιγιαρεάλ, έχει καταγράψει σημαντική παρουσία στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με γκολ, ταχύτητα και ενέργεια, αλλά και περιόδους αστάθειας.

Τώρα, όλα δείχνουν πως η καριέρα του θα συνεχιστεί μακριά από το Λονδίνο, με το επόμενο βήμα να θεωρείται πλέον ζήτημα ημερών.