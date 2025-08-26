ΠΑΟΚ: Στον «αέρα» η συμμετοχή του Εντοκίτ – Στο νοσοκομείο ο εξτρέμ της Ριέκα!

Η Ριέκα προετοιμάζεται για τον καθοριστικό επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (28/8) στην Τούμπα, με τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς να έχει έναν επιπλέον «πονοκέφαλο».

Η αποστολή των Κροατών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο (27/8) το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ωστόσο, το πλάνο του Ράντομιρ Τζάλοβιτς ενδέχεται να ανατραπεί καθώς στο ματς πρωταθλήματος με τη Βαράζντιν (ήττα 2-1) ο Μερβέιλ Εντοκίτ τραυματίστηκε στο γόνατο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, σκορπίζοντας ανησυχία στο ιατρικό τιμ των Κροατών.

Όπως αναφέρει η «Novi List», οι πρώτες εκτιμήσεις απέκλεισαν σοβαρή κάκωση ή κάταγμα, ωστόσο, η συμμετοχή του Κονγκολέζου στο παιχνίδι της Τούμπας παραμένει αμφίβολη. Ο 27χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Γκόριτσα (προηγουμένως αγωνίστηκε και στην Όσιγιεκ) και έχει ήδη 9 συμμετοχές και 1 ασίστ με τη φανέλα της Ριέκα.

Ο Τζάλοβιτς, πάντως, φαίνεται να προετοιμάζεται για αλλαγές. Στο παιχνίδι με τη Βαράζντιν δοκίμασε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Όρετς –ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο ματς λόγω τιμωρίας– και μπροστά του τον Λασίτσκας, που στο ματς της «Ρουγιέβιτσα» είχε χρησιμοποιηθεί ως δεξί μπακ.