ΑΕΚ: Το πρόγραμμα του αγώνα με την Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ ενημέρωσε για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων Τύπου και των προπονήσεων του αγώνα με την Άντερλεχτ.

Την Πέμπτη (28/8, 21:00) η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην OPAP Arena, στον κρίσιμο επαναληπτικό του 1-1 των Βρυξελλών, για τα play off του Conference League.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι ενός παίκτη της ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 14:00 στην αίθουσα Τύπου της OPAP Arena. Η τελευταία προπόνηση της Ένωσης θα διεξαχθεί στις 19:00 στα Σπάτα και θα είναι ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά.

Η συνέντευξη Τύπου της Άντερλεχτ θα διεξαχθεί στις 17:30 και η προπόνηση των Βέλγων στις 18:00 στην OPAP Arena.

