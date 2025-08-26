MENU
Καβάλα: Δικός της ο Παναγιώτου

Η Καβάλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σταύρου Παναγιώτου, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σταύρο Παναγιώτου.

Ο Σταύρος Παναγιώτου αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, ενώ μπορεί να προσφέρει και στον χώρο του αμυντικού χαφ.

Η ποδοσφαιρική του πορεία είναι πλούσια και γεμάτη εμπειρίες:

ΑΕ Καραϊσκάκης (93 συμμετοχές, 4 γκολ)

Ολυμπιακός Βόλου, Σπάρτη, Παναιγιάλειος

Λεβαδειακός – πρωταθλητής Super League 2 (2021–22), με συμμετοχές και στη Super League 1

Χανιά

Νίκη Βόλου

Με το πάθος, την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του, έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας στην προσπάθεια για νέες επιτυχίες.

Καλώς ήρθες Σταύρο στην οικογένεια της Καβάλας!».

