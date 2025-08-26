Ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας με Κάσσο για την Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Πασχάλη Κάσσου, ο οποίος αγωνίζεται σε όλα την δεξιά πλευρά με την ίδια ευχέρεια, ενώ προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Stoiximan Super League με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Καλώς ήρθες Πασχάλη!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πασχάλη Κάσσο.

Ο Πασχάλης είναι γεννηθείς στις 7/11/1991 και μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση σε όλες τις θέσεις της δεξιάς γραμμής, όντας ένα πολυσύνθετο φουλ μπακ.

Οι παραστάσεις του και οι εμπειρίες που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ικανές να ανεβάσουν επίπεδο κάθε ομάδα της Super League 2.

Ο Κάσσος προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά στη Stoiximan Superleague με τον Λεβαδειακό και κατέγραψε 21 συμμετοχές. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Δόξα Δράμας, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Άρης, η ΑΕΛ, τα Χανιά και η Νίκη Βόλου. Ενδεικτικά έχει ένα βιογραφικό με τουλάχιστον 276 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ παντού ήταν βασικό στέλεχος.

Καλωσορίζουμε τον Πασχάλη στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».