Ανακοίνωσε Βέλγο στράικερ η Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη ενισχύθηκε στην επίθεση της με την απόκτηση του Ελίσα Σαμ, ο οποίος τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα Κύπρου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Elisha Sam!

Σε ηλικία 28 ετών, με ύψος 1.95, ο Βέλγος επιθετικός καταφτάνει στην Ελλάδα έχοντας μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα συνδράμει τα μέγιστα στη φετινή πορεία της ομάδας μας.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Κύπρο, με τη φανέλα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, ενώ νωρίτερα έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε FC Eindhoven στην Ολλανδία και τη Notts County στην Αγγλία.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία!».