Στο AEL FC Arena για το ΑΕΛ - Κηφισιά θα βρεθεί ο Λανουά

Όπως γνωστοποίησε η «βυσσινί» ΠΑΕ, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ διαμήνυσε πως θα βρεθεί στο γήπεδο, με τους Θεσσαλούς να εκφράζουν την τιμή τους για την παρουσία του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώθηκε σήμερα (25/08) με σχετική επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως στον αγώνα της ομάδας μας με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, κ. Στεφάν Λανουά.
Η παρουσία και η φιλοξενία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet όσο και για την πόλη της Λάρισας».