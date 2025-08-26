Στο AEL FC Arena για το ΑΕΛ - Κηφισιά θα βρεθεί ο Λανουά

Το παρών στο AEL FC Arena, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΛ κόντρα στην Κηφισιά, θα δώσει ο Στεφάν Λανουά.

Όπως γνωστοποίησε η «βυσσινί» ΠΑΕ, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ διαμήνυσε πως θα βρεθεί στο γήπεδο, με τους Θεσσαλούς να εκφράζουν την τιμή τους για την παρουσία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώθηκε σήμερα (25/08) με σχετική επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως στον αγώνα της ομάδας μας με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, κ. Στεφάν Λανουά.

Η παρουσία και η φιλοξενία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet όσο και για την πόλη της Λάρισας».