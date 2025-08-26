MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο AEL FC Arena για το ΑΕΛ - Κηφισιά θα βρεθεί ο Λανουά

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Το παρών στο AEL FC Arena, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΛ κόντρα στην Κηφισιά, θα δώσει ο Στεφάν Λανουά.

Όπως γνωστοποίησε η «βυσσινί» ΠΑΕ, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ διαμήνυσε πως θα βρεθεί στο γήπεδο, με τους Θεσσαλούς να εκφράζουν την τιμή τους για την παρουσία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώθηκε σήμερα (25/08) με σχετική επιστολή της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως στον αγώνα της ομάδας μας με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, κ. Στεφάν Λανουά.

Η παρουσία και η φιλοξενία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet όσο και για την πόλη της Λάρισας».   

Στο AEL FC Arena για το ΑΕΛ - Κηφισιά θα βρεθεί ο Λανουά