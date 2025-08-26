Αύριο η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2025-26

Μετά από επτά χρόνια ο θεσμός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών επιστρέφει και αύριο στις 12:30 θα διεξαχθεί η κλήρωση των πρώτων δυο φάσεων.

Αναλυτικά:

Στις 27/08 (12:30) θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΕΠΟ οι κληρώσεις της 1ης και 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, που "επιστρέφει" ύστερα από 7 χρόνια. Την κλήρωση θα παρουσιάσει η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με καλεσμένο τον Γιάννη Μάγγο, προπονητή του Σαρακηνού. Ο κ. Μάγγος ήταν ο κόουτς της Ιεράπετρας, τελευταίας νικήτριας του θεσμού το 2018. Η κλήρωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες της Γ΄ Εθνικής καθώς και κυπελλούχοι ή φιναλίστ των ΕΠΣ. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 98 σωματεία. Για την 1η φάση οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 15 γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια.



Στην κλήρωση της 2ης φάσης θα κληρωθούν νικητές ζευγαριών (πχ Νικητής 1-Νικητής 2) και οι ομάδες θα αγωνιστούν επίσης σε γκρουπ, με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί από την 1η φάση.



Τα παιχνίδια της 1ης και της 2ης φάσης θα είναι μονά και σε αυτά που θα λήξουν ισόπαλα, θα υπάρξει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι χωρίς τη μεσολάβηση παράτασης. Δείτε ΕΔΩ τα γκρουπ.