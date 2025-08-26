Ουέρτα: «Δεν φοβάμαι την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ»

Στην υποχρέωση της Άντερλεχτ να προκριθεί στη League Phase του Conference League αναφέρθηκε ο Σέσαρ Ουέρτα ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα αγωνιστεί την Πέμπτη (28/8, 21:00) η Άντερλεχτ, στη ρεβάνς του 1-1 με την ΑΕΚ και ο Σέσαρ Ουέρτα δήλωσε ότι δεν θα επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Ο Μεξικανός εξτρέμ, μίλησε στον βελγικό Τύπο λέγοντας: «Δεν φοβάμαι την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι Έλληνες οπαδοί. Στο Μεξικό και τη Ν. Αμερική, έπαιξα πολλές φορές σε τέτοια έντονη ατμόσφαιρα. Τα clasicos ανάμεσα σε Πούμας και Κλαμπ Αμέρικα στο Αζτέκα, με 80.000 ή 90.000 θεατές, θα μου μείνουν αξέχαστα».

Τέλος για την πρόκριση της βελγικής ομάδας στην League Phase είπε: «Ξέρω την ιστορία του κλαμπ και τις προσδοκίες που τη συνοδεύουν. Θα ήταν απαράδεκτο να αποκλειστούμε».