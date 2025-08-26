Πρόεδρος Σλάβια: «Ο Ζαφείρης έκλαιγε για να πάει στον ΠΑΟΚ!»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, μίλησε ανοιχτά σε podcast για την πολύκροτη υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη και τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ!

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτέλεσε τον... άσο στο μανίκι του ΠΑΟΚ, πιέζοντας ασφυκτικά τη Σλάβια Πράγας να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ, με τον πρόεδρο της τσεχικής ομάδας να σημειώνει χαρακτηριστικά πως: «αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».

Μιλώντας για τη συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς, ανέφερε πως: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η τιμή είναι εξαιρετική για εμάς, κερδίσαμε 10 εκατ. ευρώ, συνολικά φτάνουμε τα 13 εκατ. με τα μπόνους που παραιτήθηκε ο παίκτης. Επιλέξαμε την άμεση πώληση ώστε ο Ζαφείρης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού το ρίσκο θα ήταν δικό μας».

Όσο για τη ψυχολογική πίεση που βίωσε ο παίκτης, δεν παρέλειψε να ρίξει και τα... πυρά του προς τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως:

«Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση. Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».