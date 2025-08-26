Πανφίλ (La Nacion) στο SDNA για Ταμπόρδα: «Παίκτης με προσωπικότητα που δεν κρύβεται»

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ της La Nacion, Αλεχάντρο Πανφίλ μίλησε στο SDNA για τον Βιθέντε Ταμπόρδα που κλείνει ο Παναθηναϊκός. «Καλή επαφή με τους συμπαίκτες του. Ηγέτης που πασάρει και τελειώνει φάσεις».

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα φέρεται να είναι το «10άρι» στο οποίο καταλήγει ο Παναθηναϊκός.



Ο 24χρονος άσος, ο οποίος ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές θέσεις παίζοντας ακόμη και από τα άκρα.

Ο Ταμπόρδα φημίζεται για την τεχνική του κατάρτιση, αλλά και την συνεισφορά του στο κάθετο παιχνίδι. Τη φετινή σεζόν με την Πλατένσε έχει καταγράψει 22 συμμετοχές, με 6 γκολ και 1 ασίστ σε 1.177 λεπτά συμμετοχής, αποδεικνύοντας ότι συνεισφέρει τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση.

Συνολικά, με την ομάδα της Πλατένσε έχει καταγράψει περίπου 85 εμφανίσεις (11 γκολ, 4 ασίστ), ενώ νωρίτερα φόρεσε και τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς, με την οποία μέτρησε 17 συμμετοχές, μεταξύ αυτών και δύο σε διοργανώσεις της CONMEBOL (Copa Libertadores και Copa Sudamericana).

Ο δημοσιογράφος της La Nacion, Αλεχάντρο Πανφίλ παρέθεσε την δική του άποψη στο SDNA για τον Βιθέντε Ταμπόρδα.

«Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ένας ταλαντούχος παίκτης που εντάχθηκε στην Πλατένσε ως δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς, αφού δεν είχε την ευκαιρία να αγωνίζεται συχνά εκεί. Πρόκειται για ένα '10άρι' με προσωπικότητα, που δεν κρύβεται όταν έρχεται η ώρα να κουβαλήσει την μπάλα και να ηγηθεί της ομάδας.



Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η καλή επαφή με τους συμπαίκτες του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπου μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για να σκοράρει. Έχει δείξει πως μπορεί να πασάρει με ακρίβεια, να ντριμπλάρει και να τελειώνει φάσεις.



Ήταν βασικός παίκτης για την ομάδα της Πλατένσε όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα και είναι έτοιμος να κάνει το άλμα προς την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός του δίνει τούτη την ευκαιρία και θεωρώ πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν τόσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του».