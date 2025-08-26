Ντεμπελέ: «Η Χρυσή Μπάλα είναι το Αγιο Δισκοπότηρο»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έκλεισε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 αγώνες με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας το Champions League και το σαμπιονά. Οπότε δικαίως, θεωρείται από τα φαβορί για την «Χρυσή Μπάλα», που θ΄απονεμηθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο «FourFourTwo», ο Γάλλος επιθετικός αναγνώρισε ότι είναι από τα φαβορί για το βραβείο, αποκαλύπτοντας ότι όσοι βρίσκονται γύρω του στον σύλλογο τον... πειράζουν μερικές φορές γι' αυτό.

«Είναι φυσιολογικό να θεωρούμαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο. Για ένα μεμονωμένο τρόπαιο, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστ. Είναι το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Όταν κοιτάς όλους τους θρύλους που την έχουν κερδίσει, είναι εξαιρετικό. Οι άνθρωποι με έβλεπαν και φώναζαν το όνομά μου, φωνάζοντας «Χρυσή Μπάλα, Χρυσή Μπάλα»! Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο Λουίς Ενρίκε, το επιτελείο και όλοι οι παίκτες ήταν πραγματικά επικεντρωμένοι στην ομάδα, ειδικά στον τελικό του Champions League. Μετά από μια τέτοια σεζόν, με τέσσερις τίτλους, γκολ και ασίστ, είναι φυσιολογικό να θεωρείσαι ένα από τα φαβορί για το τρόπαιο».