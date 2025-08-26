Την απίστευτη υποδοχή του Χρήστου Ζαφείρη από τους οπαδούς, αλλά και τη σημασία της μεταγραφής για τον ΠΑΟΚ αποθεώνει ο Τύπος. Ακόμα, συνεχίζει την αποτίμηση της πρεμιέρας της Super League.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ξέρεις τι είναι να κατεβαίνεις από το αεροπλάνο, να μπαίνεις στην αίθουσα αφίξεων και μόλις πας να βγεις από εκεί, να σε περιμένουν 1.000 άτομα, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά σου και ένα... σχόλιο για το λιμάνι, που ταιριάζει στην ομοιοκαταληξία με το «αλάνι», να σου βάζουν ασπρόμαυρη φανέλα και να κάνεις 3 λεπτά για να περπατήσεις 50 μέτρα, μέχρι να φτάσεις να μπεις στο βανάκι που θα σε μετέφερε; Αυτό «έπαθε» χθες ο Χρήστος Ζαφείρης, που έζησε την πρώτη υποδοχή φιλάθλων για την πάρτη του και αυτή έγινε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, από τους «τρελαμένους» οπαδούς του ΠΑΟΚ, που αποθέωσαν παράλληλα και τον Ιβάν Σαββίδη για τη μεταγραφή αυτή.

Κι όσοι έλεγαν «τον μόνο Ζαφείρη που μπορεί να πάρει ο Σαββίδης είναι ο Ζαφείρης Μελάς», είδαν και το απολαυστικό βίντεο της ΠΑΕ με τον κορυφαίο καλλιτέχνη, που έπαιξε άριστα τον ρόλο του, ως ΠΑΟΚτσής που είναι... Όλα αυτά έγιναν στο παρασκήνιο της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, γεγονός που ξεσήκωσε τους οπαδούς της ομάδας και τους ανέβασε ψηλά στο θέμα της ψυχολογίας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης με τη Ριέκα, αλλά στο μυαλό του Χρήστου Ζαφείρη εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η βεβαιότητα σε πόσο μεγάλη ομάδα ήρθε και πόσο τον θέλουν οι οπαδοί της, χειροκροτώντας αυτή τη μεταγραφή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι το πετράδι του στέμματος για τον Ιβάν Σαββίδη. Αποτελεί την πιο ηχηρή μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Ο ΠΑΟΚ στοχεύει γιορτάζοντας τα γενέθλιά του, ξανά στην κορυφή και είναι διατεθειμένος να επενδύσει ουσιαστικά για να το πετύχει. Η απόκτηση του 22χρονου διεθνούς χαφ, με ποσό που αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι απλώς μια κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ. Είναι ένα μήνυμα ισχύος από τον Ιβάν Σαββίδη κυρίως ως προς το εσωτερικό της ομάδας. Προς εκείνη την μερίδα των οπαδών που δυσανασχετούσε με την μεταγραφική άπνοια και ενδεχομένως θεωρούσε λύση για την ομάδα την εμπλοκή του Τέλη Μυστακίδη.

Το πιο κρίσιμο, όμως, δεν είναι μόνο τι μπορεί να προσφέρει ο Ζαφείρης εντός γηπέδου, αλλά και τι συμβολίζει η άφιξή του. Η επένδυση σε έναν νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή με μεγάλη μεταπωλητική αξία δείχνει τη στροφή του συλλόγου προς μια πιο σύγχρονη και στρατηγική πολιτική: όχι απλώς μεταγραφές για το σήμερα, αλλά για το μέλλον, για την αγωνιστική σταθερότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Ο ΠΑΟΚ βγάζει παίκτες από τις ακαδημίες του και φτάνει στο σημείο να τους πουλά ακριβά. Ο Ζαφείρης καλείται να προσαρμοστεί άμεσα και να αποτελέσει κεντρική φυσιογνωμία, τόσο στη Super League όσο και στην Ευρώπη. Η μεταγραφή του συνοδεύεται από προσδοκίες που ξεπερνούν την ατομική του απόδοση. Στην ουσία αποτελεί το σύμβολο ενός ΠΑΟΚ που επιχειρεί να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, που στοχεύει καθαρά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ιβάν Σαββίδης, με αυτή τη μεταγραφή, στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα των τελευταίων ετών: ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι απλώς παρών, θα είναι πρωταγωνιστής. Η επιλογή του Ζαφείρη δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική, είναι στρατηγική, επικοινωνιακή και ουσιαστική.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Δεν περιμέναμε την πρώτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας για να αντιληφθούμε ότι οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά και ο Άρης που είναι και η μοναδική με Έλληνα στον πάγκο, διαθέτουν προπονητές με προσωπικότητα. Ούτε έκανε εντύπωση η «ωμότητα» με την οποία «έδωσε» το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ή το γεγονός ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ομολόγησε πως ήταν λάθος του να μη χρησιμοποιήσει εναντίον του Αστέρα Τρίπολης τον Γιουσούφ Γιαζίτσι από την αρχή της αναμέτρησης. Ο προπονητής της ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι δε διστάζει να δημοσιοποιεί ό,τι τον ενοχλεί και θεωρεί πως θα πρέπει να διορθωθεί. Για τον Βάσκο του Ολυμπιακού τα παραδείγματα ευθύτητας είναι πάμπολλα στο διάστημα που «διοικεί» αγωνιστικά την πειραϊκή ομάδα και την έχει οδηγήσει σε διεθνείς και εγχώριες κατακτήσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τους Ρουί Βιτόρια, Ραζβάν Λουτσέσκου και Μαρίνο Ουζουνίδη. Ο Ρουμάνος του ΠΑΟΚ έχει και αυτός μεγάλη θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, τη μεγαλύτερη όλων, έχοντας περάσει και προκαλέσει ο ίδιος ουκ ολίγα. Ειδικά το

φετινό καλοκαίρι, μέχρι να ξεκαθαρίσει η σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη και η παραμονή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για πολλά μπορεί να «κατηγορήσει» κανείς τον Λουτσέσκου, αλλά για έλλειψη. προσωπικότητας σε καμία περίπτωση. Για τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό τους διακρίνονται χρόνια ο Ρουί Βιτόρια και ο Μαρίνος Ουζουνίδης, όχι τώρα ο Πορτογάλος στον Παναθηναϊκό και ο θρακιώτης τεχνικός στον Άρη. Είναι γενικά πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να διαθέτει στα ηνία των μεγάλων ομάδων του προπονητές με αυτό το κύρος. Και την ισχύ να περνούν όσα κρίνουν πως πρέπει να γίνουν στη συνεννόηση τους με τις διοικήσεις των ΠΑΕ και φυσικά με τους παίκτες τους. Κανείς δεν ξέρει εάν θα «βγάλουν» άπαντες τη σεζόν, αλλά το συμπέρασμα για τον προπονητικό «χαρακτήρα» τους δεν πρόκειται να αλλάξει.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο ματς της Πέμπτης, η Άντερλεχτ, ζήτησε και πήρε αναβολή το χθεσινού ματς πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ επέλεξε να παίξει. Ο Νίκολιτς μετράει πολύ το κομμάτι του ρυθμού. Θεωρεί πως παίζει τεράστιο ρόλο. Και για την ομάδα και για κάποιους παίκτες. Με το δεύτερο κομμάτι, είναι ήδη δικαιωμένος ο Νίκολιτς για την απόφαση που πήρε να γίνει το ματς με τον Πανσερραϊκό. Διότι σ’ αυτό το παιχνίδι, ο Ελίασον πήρε το πρώτο του φετινό επίσημο ματς ως βασικός και «όργωσε» το γήπεδο. Έδειξε πως είναι πανέτοιμος για να μπει βασικός στην κρίσιμη μάχη της Πέμπτης.

Επίσης ο Πένραϊς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι προχθές. Δεν ξέρω αν ήταν αρκετό για να πείσει τον Νίκολιτς πως έχει πλέον προσαρμοστεί και είναι έτοιμος για να μπει σε μια τόσο μεγάλη μάχη. Παρόλα αυτά, δεδομένα έκανε πολύ καλό στον Σκωτσέζο αυτό το 90λεπτο που πήρε, έδειξε πράγματα κι αν μη τι άλλο, έβαλε και ένα δίλημμα για την Πέμπτη στον προπονητή του. Σίγουρα ο Πένραϊς έδειξε για πρώτη φορά πως είναι ένα μπακ που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις. Ακόμα και τον Πινέδα βοήθησε πολύ το προχθεσινό ματς με τον Πανσερραϊκό. Μην ξεχνάμε πως ο Μεξικανός δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Ήθελε τον χρόνο του, ήθελε να βρει τον ρυθμό του και αυτό το ματς με τον Πανσερραϊκό του έκανε πολύ καλό. Και μην ξεχνάτε πως ο Πινέδα δεδομένα θα είναι στη βασική ενδεκάδα στο παιχνίδι της Πέμπτης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ο ΠΑΟ ζητώντας την αναβολή του πρώτου ματς, αυτό που θα έδινε με τον ΟΦΗ, μπόρεσε να προετοιμαστεί ήρεμα για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ, που σημειωτέον κι αυτή δεν αγωνίστηκε στην Τουρκία, όπως άλλωστε και η Αντερλεχτ στο βελγικό πρωτάθλημα. Η επικαιρότητα του ΠΑΟ έχει να κάνει φυσικά και με τη μεταγραφική του ενίσχυση: αν βρεθεί στη League Phase του Europa League ο ΠΑΟ θα αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερις παίκτες ακόμα. Φυσικά είναι πιθανό πλέον να πουλήσει και τον Φώτη Ιωαννίδη, που καλοβλέπει την πιθανότητα να πάει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρει τον Γιώργο Βαγιαννίδη που σίγουρα του λέει τα καλύτερα για την ομάδα και την πόλη.

Θα δώσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα 30 εκατ. ευρώ που ο πρόεδρος του ΠΑΟ, Γιάννης Αλαφούζος, έχει κοστολογήσει τον Ιωαννίδη; Όχι. Αλλά η δήλωση του προέδρου του ΠΑΟ, όταν έγινε στα ιταλικά ΜΜΕ, δεν ήταν λάθος. Όταν κάποιος λέει «δεν πουλάω τον Ιωαννίδη με λιγότερα από 30 (ή 20 ή 40 ή 50 - δεν έχει σημασία) εκατομμύρια», αυτό που η πιάτσα ακούει είναι ότι «πουλάω τον ποδοσφαιριστή σε μια τιμή που κρίνω σωστή»: αυτό σημαίνει πως όποιος ενδιαφέρεται θα κάνει μια πρόταση. Αν κάποιος πει «δεν πουλάω τον Ιωαννίδη», δεν θα γίνει καμία πρόταση - τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι γεμάτα από παίκτες που πωλούνται. Ο ΠΑΟ κράτησε ζωντανή την πιθανότητα να φύγει ο Ιωαννίδης. Και για αυτό φέτος πιστεύω πως θα τον πουλήσει.

