Ολυμπιακός: Το μεσημέρι στην Αθήνα ο Μανέ

Ο Αμπντουλί Μανέ φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει ο Αμπντουλί Μανέ το μεσημέρι στις 13:10, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 201ρονος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα επιστρέψει στη Σουηδία, καθώς θα παραμείνει στη Μιάλμπι δανεικός, έως το τέλος του πρωταθλήματος εκεί. Εξάλλου η σουηδική ομάδα κάνει τρελή πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα μαζί του για πενταετές συμβόλαιο, αλλά θα αποκτήσει δικαίωμα να αγωνιστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την 1η Ιανουαρίου.

Η κίνηση απόκτησης του ταλαντούχου επιθετικού από την Γκάμπια, που μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα, και στην κορυφή της επίθεσης, δεν είναι τυχαία. Τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί έξτρα λύσεις μεσοεπιθετικά, μιας και λόγω του Κόπα Άφρικα, θα λείπουν αρκετά βασικά στελέχη της ενδεκάδας.