«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κινούνται για τον Παλάσιος της Εστουδιάντες»

Ο Τιάγκο Παλάσιος φέρεται να ενδιαφέρει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό, με τους εκπροσώπους του να έρχονται στην Αθήνα για συζητήσεις!

Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά και του Παναθηναϊκού για τον Τιάγκο Παλάσιος κάνει λόγο ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Εστουδιάντες έχει γραφτεί προ ημερών για τους «ερυθρόλευκους», που αναζητούν ενίσχυση για τα φτερά της επίθεσης, αλλά στο κόλπο φαίνεται πως μπαίνει και το «τριφύλλι». Για τον Παλάσιος κινείται και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία τον παρακολουθεί εδώ και καιρό.

Το συμβόλαιο του 24χρονου μεσοεπιθετικού με την Εστουδιάντες έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027, ωστόσο δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο 24χρονος να ταξιδέψει στην Ελλάδα για συζητήσεις με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ζαμπαλέτα. Μάλιστα, τονίζει ότι όποια ομάδα κάνει την καλύτερη προσφορά, θα πάρει τον παίκτη.

Ο Παλάσιος αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ωστόσο μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως επιτελικός μέσος ή δεύτερος φορ. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, δεν ψάχνει παίκτη για τα δεξιά, καθώς διαθέτει τους Τετέ και Πελίστρι.

Φέτος ο Αργεντινός έχει καταγράψει ήδη 29 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ, ενώ συνολικά με την Εστουδιάντες μετρά 73 εμφανίσεις με 13 τέρματα και 12 ασίστ.

