Ώρα για τις ρεβάνς στα πλέι οφ - Έτοιμη για την υπέρβαση η Πάφος

Σφραγίζονται σήμερα τρία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League.

Η δράση στην Ευρώπη φουντώνει και πάλι, καθώς από απόψε (26/8) αρχίζουν οι καθοριστικές ρεβάνς της φάσης των πλέι οφ του UEFA Champions League, οι οποίες θα κρίνουν ποιες επτά ομάδες θα συμπληρώσουν το παζλ των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σέλτικ ταξιδεύει στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Ερυθρός Αστέρας καλείται να ανατρέψει την ήττα με 2-1 από την Πάφο εκτός έδρας, σε μια ιστορική στιγμή για την κυπριακή ομάδα που αγγίζει την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Η Στουρμ Γκρατς έχει μπροστά της έναν εξαιρετικά δύσκολο στόχο, μετά τη βαριά ήττα με 5-0 από την Μπόντο Γκλιμτ.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία)

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Τετάρτη 27/8

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία)