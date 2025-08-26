«Κοντά στη Ρόμα ο Τσιμίκας – Ο όρος της Λίβερπουλ για τον δανεισμό του»

Δυναμικά κινείται η Ρόμα για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, καθώς κατέθεσε πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς στη Λίβερπουλ. Οι «τζιαλορόσι» προσφέρουν στον Έλληνα διεθνή μπακ συμφωνία για 1+3 χρόνια και απομένει η συναίνεση των Άγγλων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα.
Η Λίβερπουλ θα ήθελε ιδανικά να παραχωρήσει τον Τσιμίκα με κανονική μεταγραφή, αλλά ενδέχεται να δεχτεί την πρόταση της Ρόμα, εάν η οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Εξελίξεις αναμένονται άμεσα για το μέλλον του αριστερού μπακ της Εθνικής ομάδας.
🚨 Excl. - Kostantinos #Tsimikas has given his availability to join #ASRoma with a contract until 2029 (1+3). #Roma have offered to #Liverpool a loan with the option to buy. Talks in progress, even if #LFC ask an obligation to buy to give the green light to the sale. #transfers https://t.co/bO0VBYDqWj— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2025