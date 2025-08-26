«Κοντά στη Ρόμα ο Τσιμίκας – Ο όρος της Λίβερπουλ για τον δανεισμό του»

Η Ρόμα τα βρίσκει με Τσιμίκα για την απόκτησή του, αλλά πρέπει να συναινέσει και η Λίβερπουλ στην πρόταση δανεισμού του.

Δυναμικά κινείται η Ρόμα για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, καθώς κατέθεσε πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς στη Λίβερπουλ. Οι «τζιαλορόσι» προσφέρουν στον Έλληνα διεθνή μπακ συμφωνία για 1+3 χρόνια και απομένει η συναίνεση των Άγγλων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα.

Η Λίβερπουλ θα ήθελε ιδανικά να παραχωρήσει τον Τσιμίκα με κανονική μεταγραφή, αλλά ενδέχεται να δεχτεί την πρόταση της Ρόμα, εάν η οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Εξελίξεις αναμένονται άμεσα για το μέλλον του αριστερού μπακ της Εθνικής ομάδας.