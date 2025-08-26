A Bola: «Ο Ιωαννίδης θέλει μόνο Σπόρτινγκ»

Πρωτοσέλιδο στην πορτογαλική «A Bola» είναι η επιθυμία του Φώτη Ιωαννίδη να συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πιο πιθανή από ποτέ φαντάζει η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η ομάδα της Πορτογαλίας κινείται πιο σοβαρά από ποτέ για να τον αποκτήσει, προορίζοντάς τον για αντικαταστάτη του Κόνραντ Χάρντερ, ο οποίος οδεύει προς τη Μίλαν.

Κάτι παραπάνω από θετικός για να μετακομίσει στους νταμπλούχους Πορτογαλίας είναι και ο 25χρονος φορ, ο οποίος θα συναντήσει εκεί και τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του Γιώργο Βαγιαννίδη.

Η Σπόρτινγκ προσφέρει στον Ιωαννίδη συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με την «Record», και πλέον μένει να συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός για το ντιλ. Η πρόταση των «λιονταριών» στο «τριφύλλι» φέρεται να είναι στα 21 εκατ. ευρώ, συν 5 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους.