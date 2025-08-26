Η Μπάγερν συμφώνησε με Τσέλσι για τον δανεισμό του Τζάκσον!

Οι Βαυαροί ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον Σενεγαλέζο επιθετικό, έχοντας προφορική συμφωνία με τους Λονδρέζους για τον δανεισμό του.

Η Μπάγερν κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι, για τον δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον μέχρι το τέλος της σεζόν, βάζοντας και οψιόν αγοράς ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Οι «μπλε» έδωσαν θετική απάντηση τους Βαυαρούς και πλέον, ο Τζάκσον αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Γερμανία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Έτσι, η Μπάγερν δίνει λύση στην Τσέλσι, που ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Τζάκσον και να ελαφρύνει το μεγάλο ρόστερ της, με τους Βαυαρούς να καλύπτουν πλήρως το συμβόλαιο του 24χρονου επιθετικού.